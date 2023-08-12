أسعار الذهب العالمية تتجه لثالث خسارة أسبوعية مع صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية

اقترب الذهب من أدنى مستوياته في شهر يوم الجمعة، متجها لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية مع صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين بالولايات المتحدة في يوليو، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبعد هبوط أسعار الذهب في المعاملات الفورية لأدنى مستوياتها منذ السابع من يوليو، لم يطرأ عليها تغير يذكر لتبلغ 1913.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1336 بتوقيت جرينتش. وخسر الذهب 1.4% منذ بداية الأسبوع الجاري.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1945.50 دولار.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين للطلب النهائي ارتفع 0.3% الشهر الماضي. وفي الاثني عشر شهرا حتى يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين 0.8%.

وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يرتفع المؤشر 0.2 في يوليو و0.7% على أساس سنوي.

وزاد الدولار أمام منافسيه ويتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وهو ما يجعل الذهب أغلى ثمنا لحاملي العملات الأخرى. وارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.152%.

وأظهرت بيانات صادرة أمس الأول الخميس أن أسعار المستهلكين الأمريكيين سجلت زيادة متواضعة في يوليو ، وهو ما يعزز الآمال في اقتراب دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية من نهايتها.

وعادة ما ترفع الزيادات في أسعار الفائدة عائدات السندات وبالتالي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 22.72 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.2 % إلى 904.99 دولار، ويتجه المعدنان إلى تسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 1289.53 دولار.