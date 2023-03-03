أسعار الذهب العالمية تتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يناير

سجلت أسعار الذهب صعودا اليوم الجمعة متجهة فيما يبدو لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف يناير الماضي، مع تراجع الدولار بينما يقيّم المتعاملون احتمالات أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1839.39 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعا نحو 1.6 بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1844.80 دولار.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى عزوف المستثمرين عن ضخ أموال في الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب. ونزل مؤشر الدولار 0.2 % متجها لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ يناير ، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 21 دولارا للأوقية وصعد البلاتين 0.4 % إلى 963.90 دولار وارتفع البلاديوم 0.4 5 شمسجلا 1454.99 دولار.

ومن المنتظر أن تسجل المعادن الثلاثة مكاسب أسبوعية، لا سيما البلاتين الذي يتجه لتسجيل أفضل أسبوعي منذ نوفمبر.