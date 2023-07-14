أسعار الذهب العالمية تتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ أبريل مع انخفاض الدولار

تتجه أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل، بعد ارتفاعها بالقرب من أعلى مستوى لها في شهر واحد، إذ تراجعت توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0504 بتوقيت جرينتش، شهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرًا طفيفًا ليبلغ 1959.81 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعًا 1.9% خلال الأسبوع. ولم يطرأ تغير على العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتصل إلى 1964.00 دولار.

ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ أبريل 2022، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس، إن الذهب لديه مجال للتوسع نوعًا ما، مضيفًا أن المستويات الرئيسية التالية يمكن أن تتراوح بين 1985 و2000 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.8091 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس.

كما هبط البلاتين 0.4% إلى 969.08 دولار، وكذلك البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1280.62 دولار، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.