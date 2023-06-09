أسعار الذهب العالمية تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي الجمعة وسط توقعات عدم رفع الفائدة

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الجمعة، بعد ارتفاعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، لكن الآمال في عدم إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة جعلت المعدِن الأصفر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وبحلول الساعة 0304 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1964.79 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.9%.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1979.80 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في “كيه.سي.إم تِريد” إن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة دعّم توقعات توقف المركزي الأمريكي مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في يونيو، وقد سمح التراجع الناتج عن ذلك في عوائد الخزانة بارتفاع سعر الذهب.

وأضاف أن التراجع الطفيف أمر طبيعي بعد الارتفاع، في ظل بعض عمليات جني الأرباح.

وحوَّم مؤشر الدولار بالقرب من المستويات المتدنية التي بلغها في الجلسة السابقة. وضعف الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو، والمقرر صدوره في 13 يونيو قبل اجتماع البنك المركزي، والذي سيقدم للمستثمرين وضوحًا أكبر بشأن قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وحثَّ صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية العالمية الأخرى على “التمسك بالمسار” فيما يتعلق بالسياسة النقدية والبقاء متيقظين في مكافحة التضخم.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.3387 دولار، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1365.39 دولار.

وصعد البلاتين 0.5% إلى 1015.48 دولار، متجها لتسجيل مكاسب بعد تراجعه لأسبوعين متتاليين.