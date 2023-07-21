أسعار الذهب العالمية تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

استمرت أسعار الذهب على طريق تحقيق مكاسب، للأسبوع الثالث على التوالي، يوم الجمعة؛ مدعومة بآمال في أن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الشهر الحالي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1970.69 دولار للأوقية (الأونصة) ليرتفع 0.7 % حتى الآن هذا الأسبوع.

وتراجع المعدن الأصفر، يوم الخميس، من أعلى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات، على خلفية بيانات أظهرت أن سوق العمل الأمريكية أقوى من المتوقع.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1972.80 دولار للأوقية.

وتلقّت أسعار الذهب دعمًا من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة، للمرة الأخيرة، الأسبوع المقبل، في إطار دورته الحالية للتشديد النقدي.

ويتوقع معظم الاقتصاديين، الذين استطلعت “رويترز” آراءهم، أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1%، لكنه اتجه إلى ارتفاع أسبوعي، كما زادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.82 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5% إلى 958.40 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1281.61 دولار للأوقية.