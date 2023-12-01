أسعار الذهب العالمية تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

تتجه أسعار الذهب لتحقيق ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب يوم الجمعة بعد أن عززت بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فيما يترقب المتداولون تعليقات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في وقت لاحق يوم‭ ‬الجمعة، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات‭‭ ‬‬الفورية 0.2 % إلى 2039.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0427 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل ارتفاعا يزيد عن 60 دولارا في نوفمبر في ثاني زيادة شهرية على التوالي.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.1 % إلى 2059.00 دولار.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفع بشكل معتدل في أكتوبر، فيما كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأقل في أكثر من عامين ونصف.

ويمهد هبوط حدة الضغوط التضخمية وتراجع قوة سوق العمل الطريق لوضع نهاية لدورة رفع أسعار الفائدة كما يعزز إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 25.29 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 % إلى 925.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 % إلى 1013.52 دولار للأوقية.