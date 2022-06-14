أسعار الذهب العالمية تتباين وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية في أمريكا

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لترتفع من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، حيث قدم توقف صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعض الدعم، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تزايد الرهانات على تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) السياسة النقدية بدرجة كبيرة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1824.21 دولار للأوقية، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياته منذ 19 مايو عند 1810.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تتراجع

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1827.80 دولار.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين من الزمان أمس الاثنين، فيما أدى إلى انخفاض سعر المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية بنسبة 3% تقريبا.

أسعار الذهب تتعرض لمزيد من الضغوط مع رفع الفائدة

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس إن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قد يعرض ( أسعار ) الذهب لمزيد من الضغوط، حتى لو استعاد مكانته بعد ذلك كأداة للتحوط من التضخم.

وقفزت مساء أمس الاثنين التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء إلى 96 % من 30 % في وقت سابق خلال اليوم. وسيكون رفع الفائدة 75 نقطة أساس هو الأكبر منذ عام 1994.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية في المدى القصير من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

الفضة تصعد

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.5% إلى 21.16 دولار للأوقية، وتقدم البلاتين 0.4% إلى 936.77 دولار، كما صعد البلاديوم 0.4% إلى 1804.17 دولار.

وسجلت أسعار المعادن النفيسة انخفاضات حادة أمس الاثنين مع تقلص جاذبيتها وسط صعود الدولار بدعم من رهانات على زيادات حادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي.

أسعار الذهب تتراجع أمس

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.40% إلى 1825.90 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 2.47% إلى 1829.10 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في عدة سنوات ليصبح الملاذ الآمن المفضل على حساب الذهب، إذ أن تزايد أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وكانت بيانات أعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الجمعة قد دفعت المتعاملين للمراهنة على زيادات إجمالية في أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 175 نقطة أساس بحلول سبتمبر، ويتوقع البعض فرصة لزيادة قدرها 75 نقطة أساس هذا الأسبوع.