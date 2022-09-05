أسعار الذهب العالمية تتباين وسط توقعات بإبطاء وتيرة رفع الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين بعد أن سجلت الجلسة الماضية أفضل أداء خلال شهر وأظهر تقرير الوظائف الأمريكية ارتفاع البطالة في أغسطس ، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1710.70 دولار للأونصة (الأوقية).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1719.70 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 1.3% يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عددا أكبر مما كان متوقعا في أغسطس ولكن نمو الأجور بشكل طفيف وارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% يشير إلى أن سوق العمل بدأت في التراجع.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق لدى سيتي إندكس “مع قرب انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى في غضون ما يزيد قليلا على أسبوعين… يترقب التجار أي تصريحات تصدر عن أعضاء المجلس”.

ومن المقرر عقد الاجتماع يومي 20 و21 سبتمبر الجاري.

وسجل مؤشر الدولار في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 20 عاما، مما جعل الذهب مكلفا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 18.10 دولار للأوقية والبلاتين 0.5% إلى 839.38 دولار والبلاديوم 0.9% إلى 2040.49 دولار.