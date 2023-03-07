أسعار الذهب العالمية تتباين وسط ترقب لشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي اليوم

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس وبيانات الوظائف الشهرية، وكلاهما قد يؤثر على مسار رفع الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 1847.77 دولار للأوقية ( الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1853.00 دولار.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة التى تستهدف كبح جماح ارتفاع الأسعار من طلب المستثمرين على المعدن الأصفر الذى لا يدر عائدا.

قال وانج تاو المحلل الفني لـ«رويترز» إن الذهب قد ينخفض أكثر إلى 1837 دولار للأونصة، بعد فشله في اختراق مستوى مقاومة رئيسي عند 1857 دولارا.

وفى ختام تعاملات أمس، تراجعت أسعار الذهب بعدما سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا ، مع تأهب المستثمرين لشهادة رئيس البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بالكونجرس هذا الأسبوع وبيانات الوظائف الأمريكية الشهرية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1846.54 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ 15 فبراير عند 1858.19 دولار.

وكانت العقود الأمريكية الآجلة للذهب مستقرة عند التسوية مسجلة 1854.60 دولار.

ويدلي باول بشهادة أمام الكونجرس اليوم وغدا، يليها تقرير الوظائف الأمريكية لشهر فبراير المقرر صدوره يوم الجمعة.

وقال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز “السوق تتوقع قراءة أقوى للوظائف مما يعني أن أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالى ستبقى مرتفعة لفترة أطول”، وهو ما قد يكبح الصعود الأخير الذي شهده الذهب.

وقالت ماري دالي رئيسة الاحتياطي الفيدرالى في سان فرانسيسكو يوم السبت إنه إذا استمرت البيانات الخاصة بالتضخم وسوق العمل في تخطي التوقعات، فمن الضروري رفع أسعار الفائدة والاستمرار في ذلك لفترة أطول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 21.05 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 973.38 دولار، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 1441.04 دولار.