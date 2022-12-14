أسعار الذهب العالمية تتباين وسط ترقب لتوجهات المركزي الأمريكي

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لتتحرك في نطاق ضيق في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة في وقت لاحق اليوم بعد أن جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع وأثارت التوقعات بمسار معتدل فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية حيث استقرت عند 1811.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر أمس الثلاثاء إذ عزز ارتفاع أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الرهانات على تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

سعر الذهب عالميا

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1823.40 دولار.

قال أجاي كيديا، المدير في كيديا كوموديتيس في مومباي، إن بيانات التضخم الأمريكية الأقل أدت إلى ضعف الدولار وارتفاع الذهب في الجلسة الماضية، لكن حركة أسعار المعدن الأصفر ستكون هادئة في الوقت الحالي حيث تنتظر السوق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى.

وأضاف “قد يصل الذهب إلى 1832 دولارا أمريكيا إذا بدا أن البنك المركزي الأمريكي يميل صوب تهدئة وتيرة رفع أسعار الفائدة. ولكن هناك مقاومة قوية عند مستوى 1820 دولارا وغالبا سيتم تداول الأسعار حول هذا النطاق لبقية العام”.

ويتحول تركيز السوق الآن إلى قرار المركزي الأمريكي المرتقب اليوم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير هذا العام.

ويُعرف الذهب بأنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 23.80 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.2 % إلى 1034.51 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.1 % إلى 1927.26 دولار.