شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الجمعة بفعل ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية فى الوقت الذى يتجه فيه المعدن النفيس صوب أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1950.01 دولار للأوقية (الأونصة).

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية ترتفع

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1952 دولارا للأوقية.

وتراجع الذهب بنحو 1.3 % خلال الأسبوع.

وواصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام الزيادة مع تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص سياسة رفع أسعار الفائدة، وهو ما يعزز توقعات بأن المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة على نحو سريع وكبير في إطار التصدي لزيادة التضخم.

الذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية

والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة لأن ذلك يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

الفضة تتراجع

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 % إلى 24.56 دولار للاوقية. وتراجع البلاتين 0.2 % إلى 966.56 دولار للاوقية. وارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 2423.81 دولار للأوقية.

أسعار الذهب تتراجع 1% أمس

وتراجعت أسعار الذهب 1% أمس الخميس مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية وتعزز شهية المخاطرة، فيما يتوقع المستثمرون تشديدا من مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي للسياسة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1946.73 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أدنى مستوى منذ الثامن من أبريل.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % لتبلغ عند التسوية 1948.20 دولار للأوقية.

وزاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية متجها نحو أعلى مستوى في اكثر من ثلاثة أعوام الذي سجلته يوم الأربعاء.

والذهب شديد الحساسية تجاه زيادة أسعار الفائدة الأمريكية والعائد على سندات الخزانة لأن ذلك يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ، تراجعت الفضة 2.5 % إلى 24.54 دولار للأوقية بعدما سجلت في وقت سابق أدنى مستوى في أسبوعين. وانخفض البلاتين 1.9 % إلى 968.15 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 1.9 % أيضا إلى 2404.62 دولار للأوقية.