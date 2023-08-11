أسعار الذهب العالمية تتباين.. والمعدن الثمين فى طريقه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعى

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الجمعة لتستقربالقرب من أدنى مستوياتها في شهر واحد ، متجاهلة أرقام التضخم الأمريكية للشهر الماضي التي جاءت أخف من المتوقع ، مع اتجاه المعدن الأصفر لإنهاء الأسبوع مسجلا أسوأ أداء في سبعة أيام ، بينما استقر الدولار وعائد السندات الأمريكية على ارتفاع، وفقا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1913.95 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن تم التداول بالقرب من أدنى مستوى له منذ 7 يوليو الذي لامسه في وقت سابق من اليوم.

سعر الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1946.20 دولار.

وارتفع الذهب بنسبة 0.8% أمس الخميس بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) بنسبة 3.2% على أساس سنوي، لكنه كان أقل من توقعات الخبراء عند 3.3%، مما رفع الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي من غير المرجح أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023.

وارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو الماضي إلى 3.2% من 3% في يونيو، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة أمس الخميس.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة في يوليو 0.2%.

لكن التضخم السنوي لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) البالغ 2%.

وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.3% خلال شهر يوليو، وأن معدل التضخم الشهري سيسجل 0.2%، وفق استطلاع رأي لوكالة رويترز.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ، ارتفعت الفضة فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ لتصل إلى 22.72 دولارًا للأوقية ، وصعد البلاتين بنسبة 1% تقريبًا إلى 915.06 دولار. ومع ذلك ، كان كلاهما في طريقه لخسارة رابع أسبوع على التوالي.

وقفز البلاديوم 0.9 % إلى 1298.30 دولار ، متحها إلى تسجيل أفضل أسبوع له منذ منتصف يونيو.