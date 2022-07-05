أسعار الذهب العالمية تتباين مع صعود الدولار والرفع المرتقب للفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء في تعاملات محدودة بعدما تفوق الأداء القوي للدولار والرفع المتوقع لأسعار الفائدة على الأثر الداعم للذهب من المخاوف بشأن توقعات الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1805.20 دولار للأوقية (الأونصة).

أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية ترتفع

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.4 % إلى 1807.80 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار مقتربا مرة أخرى من أعلى مستوياته في 20 عاما مما يزيد من غلاء الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى ويحد من الطلب عليه.

وتأثر الذهب الشهر الماضي بتحرك البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم لرفع أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء التضخم.

محلل: تراجع عائدات السندات الأمريكية بدا أنه يعطل التصحيح الحتمي في أسعار الذهب

وقال جيفري هالي كبير محللي الأسواق في أواندا للوساطة المالية إن تراجع عائدات السندات الأمريكية بدا أنه يعطل التصحيح الحتمي في أسعار الذهب الذي لا يدر عائدا.

وينظر للذهب باعتباره ملاذا آمنا للقيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية والركود.

الفضة تتقدم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 19.99 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.1 % إلى 876.02 دولار. وزاد البلاديوم 0.5 % إلى 1931.92 دولار.

أسعار الذهب الفوري تتراجع أمس

وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الاثنين حيث جعل ارتفاع أسعار الفائدة المعدن النفيس أقل جاذبية لكن انخفاض الدولار ساعد على تثبيت الذهب فوق مستوى الدعم عند 1800 دولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1806.58 دولار للأوقية بعدما لامس أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 1783.50 يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 % إلى 1806.50 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار الأمريكي 0.3 % لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في 20 عاما الذي لامسه الشهر الماضي.

وانخفاض الدولار يجعل الذهب أقل غلاء بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالى بزيادة سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أخرى الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن يحذو البنك المركزي الأوروبي حذو أقرانه على مستوى العالم بشكل كبير. وبلغ التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا جديدا في يونيو مع زيادة ضغوط الأسعار.