أسعار الذهب العالمية تتباين مع صعود الدولار وسط رهانات على إنهاء رفع الفائدة

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزى العملات الأخرى ، على الرغم من أن المستثمرين يراهنون على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة قريبا، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1952.35 دولار للأوقية ( الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1956.20 دولار.

وارتفع الدولار بعد أن وصل أدنى مستوياته في أبريل 2022، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في “سيتي إندكس”: “إن توقف ارتفاعات الذهب بعد مؤشر أسعار المستهلكين مؤقتًا كان لالتقاط الأنفاس، وهذا يترك إمكانية التراجع تقنيًا إلى منطقة 1940 دولار – 1950 دولار”.

ألمحت البيانات في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى تراجع وتيرة ارتفاع التضخم، حيث نمت أسعار المستهلكين بأبطأ وتيرة لها منذ أكثر من عامين.

وأضاف سيمبسون: “في حين أن التضخم ما زال مرتفعًا، تستجيب الأسواق للتغيرات النسبية على المستوى المطلق لأسعار الفائدة في المستقبل. وإذا كان الوصول إلى الذروة قريبًا، فهذه ميزة داعمة أخرى للذهب، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية”.

من المتوقع حدوث زيادات بأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، وترى الأسواق أن البنك المركزي الأمريكي سيتوقف على الأرجح عن رفع أسعار الفائدة قبل إجراء التخفيضات العام المقبل، بينما من المتوقع حدوث زيادة أخرى في أوروبا.

وعلى صعيد المعادن الثمينة الأخرى، تراجعت الفضة فى المعاملات الفورية 0.7 % إلى 24.76 دولار للأوقية ، وانخفض البلاتين 0.6 % إلى 965.39 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.8 % إلى 1261.47 دولار.