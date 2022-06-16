أسعار الذهب العالمية تتباين مع رفع الاحتياطى الفيدرالى للفائدة

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع تعافي الدولار على نحو طفيف بعد رفع كبير لكن متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة الأمريكية أدى إلى تراجع كبير للدولار في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت اسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1831.63 دولار للأوقية (الأونصة).

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تصعد

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1833.40 دولار للاوقية.

ويزيد رفع الفائدة الأمريكية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 25 عاما للحد من زيادة التضخم.

الفضة تتقدم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 21.67 دولار للأوقية. وتقدم البلاتين 0.2 % إلى 940.98 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.5 % إلى 1870.79 دولار للأوقية.

أسعار الذهب تصعد فى ختام تعاملات أمس

وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1% أمس الأربعاء بدعم من تراجع الدولار، فى الوقت الذى تأهب فيه المستثمرون لرفع شديد لسعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالى.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 1829.99 دولار للأوقية (الأونصة) ، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 % إلى 1832.70 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.2 % خلال اليوم، بعد أن اقترب من أعلى مستوى في 20 عاما في الجلسة السابقة، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أيضا من أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

محلل: خطر متزايد من ركود تضخمي

وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك إن المعدن الأصفر عالق بين “أولئك الذين يركزون على العوائد وتأثيرها السلبي المحتمل على الذهب، وفي المقابل لدينا الخطر المتزايد لركود تضخمي”.

دفعت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي المستثمرين لرفع توقعهم للزيادة التي قررها مجلس الاحتياطي الفيدرالى لأسعار الفائدة إلى 75 نقطة أساس بدلا من 50 نقطة أساس لتهدئة ضغوط الأسعار المتزايدة.

ويُنظر إلى الذهب غالبا على أنه أصل آمن في أوقات الضبابية الاقتصادية، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات يؤدي لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.