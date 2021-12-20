اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب العالمية تتباين مع تنامى الطلب على المعدن النفيس

تراجع أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة
أحمد فراج 12:06 م, الأثنين, 20 ديسمبر 21 12:06 م, الأثنين, 20 ديسمبر 21

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شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين لتستقر قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع الذي سجلته الأسبوع الماضي إذ عززت المخاوف من سرعة انتشار المتحور أوميكرون الإقبال على شراء المعدن النفيس كملاذ آمن للقيمة، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1798.60 دولار للأوقية خلال تعاملات اليوم.

تراجع أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1800.10 دولار للأوقية.

وفي الجلسة السابقة ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ 26 نوفمبر.

وعادة ما ينظر للذهب باعتباره وسيلة تحوط من التضخم والاضطرابات الجيوسياسية لكن من شأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى لسعر الفائدة أن يزيد من تكلفة اقتناء الذهب الذي لا يدر عائدا.

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وتراجعت الأسهم الآسيوية مع تفشي حالات أوميكرون التي أدت إلى فرض قيود جديدة في أوروبا.

الفضة تتراجع

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 22.31 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم بنحو 1% إلى 1699.17 دولار، في حين انخفض البلاتين 1% كذلك إلى 921.48 دولار للأوقية.

وانخفضت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية في آسيا، حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة مبكرًا، في حين استمرت المخاوف بشأن انتشار متغير أوميكرون من كوفيد-19.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.18% لتصل إلى 1801.65 دولار.

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في حين ارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب اليوم الإثنين، بعد أن صرح محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريس والر يوم الجمعة بأنه من المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة “بعد فترة وجيزة” من انتهاء مشتريات السندات في مارس 2022.

المستثمرون قلقون من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون

كما أن الانتشار السريع لمتحور أوميكرون يقلق المستثمرين. حيث صرحت منظمة الصحة العالمية يوم السبت بأن عدد حالات الإصابة بأوميكرون يتضاعف في 1.5 إلى 3 أيام في المناطق التي يوجد بها إصابات محلية، لكن شدة المتغير لا تزال غير واضحة.

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كذلك، يحث مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة الأمريكيين على أخذ جرعات معززة وارتداء الأقنعة.

وقد تقوم العديد من الدول الأوروبية بتشديد القيود على حالات الإصابة بأوميكرون قبل عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وارتفع الذهب فوق المستوى الرئيسي 1800 دولار يوم الجمعة وكان من المتوقع تحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ خمسة أسابيع بعد أن دفعت المخاوف بشأن زيادة الإصابات بسلالة أوميكرون والتضخم الحاد المستثمرين إلى الأصول الآمنة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 3.0% إلى 1804.78 دولار للأوقية ، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 5.0% إلى 1807.30 دولار للأوقية.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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