أسعار الذهب العالمية تتباين مع تراجع عائد السندات الأمريكية

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء ، إذ أدى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى زيادة الإقبال على الذهب المقوم بالدولار الذى سجل مستويات قياسية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1856.75 دولار للأوقية.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تتراجع

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1853.90 دولار.

واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات انخفاضها اليوم الثلاثاء بعد أن تراجعت عن أعلى مستوى في أكثر من 3 أعوام خلال الجلسة السابقة ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب الذى لايدر عائدا في الوقت الحالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 21.87 دولار للأونصة ، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.1% إلى 954.98 دولار ، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2107.80 دولار.

أسعار الذهب تخسر ما يزيد على 1% أمس

وهبطت أسعار الذهب بما يزيد على 1% أمس الإثنين مع تضرر جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا من قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار لأعلى مستوى في عقدين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.52% إلى 1854.30 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5% إلى 1854.50 دولار.

وبدعم من توقعات بتشديد نشط للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي، ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 وتراوح الدولار قرب أعلى مستوى له منذ عام 2002.

ويجعل ذلك الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

محلل: معظم معاناة الذهب سببها قوة الدولار

وقال كارلو ألبرتودي كاسا خبير الأسواق الخارجية في كينسيس “معظم معاناة الذهب سببها قوة الدولار الأمريكي”، مضيفا أن هبوطا عن مستوى الدعم الرئيسي البالغ 1850 دولارا سيكون إشارة سلبية.

ويعتبر الذهب مخزنا آمنا للقيمة في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية لكنه حساس للغاية حيال زيادات أسعار الفائدة الأمريكية وعوائد السندات التي ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

لكن مذكرة بحثية أجراها باحثون ببنك (إيه.إن.زد) ترى أن المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بسبب الارتفاع السريع في التضخم والمخاطر السياسية المتنامية، من شأنها أن تحمي أسعار الذهب إلى حد ما.