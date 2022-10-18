أسعار الذهب العالمية تتباين مع تراجع الدولار وسط مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إذ أدى تراجع الدولار إلى زيادة جاذبية السبائك للمشترين في الخارج، رغم المخاطر الناجمة عن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) الوشيك لأسعار الفائدة قلصت المكاسب، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1653.31 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمى

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1658.50 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى خلال نحو عشرة أيام بعد أن قفز سعر الجنية الإسترليني على أثر تخلي المملكة المتحدة عن خطة خفض الضرائب التي كانت قد هزت الأسواق العالمية.

وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين لدى ريلاينس سيكيوريتيز، ومقرها مومباي، إن ارتفاع أسعار الذهب اليوم يُعزى بشكل رئيسي إلى ضعف العملة الأمريكية.

وانخفض الذهب بنحو 10% حتى الآن هذا العام إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائدا وارتفاع الدولار وعوائد السندات.

ومن المتوقع رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي 75 نقطة أساس الشهر المقبل بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع التضخم بقوة في سبتمبر.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة 0.4 % إلى 18.75 دولار للأوقية والبلاتين 0.4 % إلى 919.49 دولار والبلاديوم 1% ليصل إلى 2020.40 دولار.