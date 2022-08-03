أسعار الذهب العالمية تتباين مع تراجع الدولار وارتفاع عوائد السندات

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء إذ ساعد تراجع الدولار والتوترات بين بكين وواشنطن في مواجهة الضغوط الناجمة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1766.59 دولار للأوقية . وخلال تعاملات أمس الثلاثاء ، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في شهر عند 1787.79 دولار قبل أن يغلق منخفضا 0.6%.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تتراجع

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1780.80 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة فى المعاملات الفورية 0.2 % إلى 19.91 دولار للأوقية ، وزاد البلاتين 0.2 % إلى 895.52 دولار ، وصعد البلاديوم 1.2% مسجلا 2087.66 دولار.

وانخفض الدولار بنسبة 0.2% أمام منافسيه بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% ليلة أمس ، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار الأمريكي أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

قال إيليا سبيفاك ، محلل العملات في ديلي أف أكس: “اختبر الذهب المقاومة حول مستوى 1785 دولارًا – 1790 دولارًا ليلة أمس وتم رفضه … أصبحت الأسواق أكثر تشككًا بعض الشيء بشأن تداعيات السياسة المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي”.

أسعار الذهب ترتفع أمس

ارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتنامي المخاوف من الركود الذي عوض تأثير ارتفاع طفيف في الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1778.81 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو عند 1780.39 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية أيضا بنسبة 0.4 % إلى 1795.50 دولار للأوقية.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى (يو.بي.إس) إن انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة دعم الذهب في الآونة الأخيرة، والبيانات التالية المهمة للمعدن هي جداول الرواتب الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة.