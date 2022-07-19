أسعار الذهب العالمية تتباين مع تراجع الدولار وسط تعاملات محدودة

شهدت أسعار الذهب تباينا في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار لكن الأسعار كانت عالقة في نطاق ضيق إذ امتنع المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل اجتماعات بنوك مركزية رئيسية، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1708.35 دولار للأوقية (الأونصة).

أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تتراجع

وتراجعت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1704.80 دولار.

وتراجع الدولار 0.5 % مقابل منافسيه، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومما قدم بعض الدعم للذهب أن بلغت نسبة توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل حوالي 30 %، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي بعد أن وصلت التوقعات إلى 80 % الأسبوع الماضي.

ويتوقع المشاركون في السوق الآن أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في 26 و27 يوليو.

ويجتمع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان يوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن المركزي الأوروبي زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.

الذهب وسيلة للتحوط في وجه التضخم

وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط في وجه التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

الفضة ترتفع

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 18.75 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.1 % إلى 862 دولار بينما زاد البلاديوم 1.3 % إلى 1878.13 دولار.

أسعار الذهب تصعد خلال تعاملات أمس

وارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين مع انخفاض الدولار بعض الشيء في حين تراجع المستثمرون عن توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي سعر الفائدة مئة نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1719.49 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في نحو عام الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 % إلى 1714.30 دولار.

وهبط الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاما متراجعا 0.3 % مما خفض من تكلفة الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى.