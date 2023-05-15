أسعار الذهب العالمية تتباين مع استمرار المخاطر الاقتصادية

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع تعثر محادثات رفع سقف الدين الأمريكي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي، الأمر الذي دفع بعض المتعاملين نحو المعدن النفيس وهو من أصول الملاذ الآمن، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2013.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعها على مدى ثلاث جلسات.

سعر الذهب عالميا

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2018.20 دولار للأوقية.

وكشفت بيانات أن معنويات المستهلكين الأمريكيين تراجعت إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في مايو بفعل مخاوف من ركود ينتج عن الخلاف السياسي المرتبط برفع سقف دين الحكومة الفيدرالية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع الاجتماع مع قادة بالكونجرس غدا الثلاثاء لإجراء محادثات حول خطة رفع سقف الدين وتجنب التخلف عن السداد لما له من تداعيات كارثية.

وتميل أسعار الذهب للارتفاع خلال أوقات الضبابية الاقتصادية والمالية، لكن رفع أسعار الفائدة يقوض شهية الإقبال على المعدن الذي لا يدر فائدة.

غير أن الذهب فقد بعض بريقه بفعل صعود مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع مقابل عملات رئيسية، وهو ما يزيد تكلفة شراء الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للعملات الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 24.01 دولار للأوقية.وارتفع البلاتين 0.3 % إلى 1052.44 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.6 % إلى 1518.06 دولار للأوقية.