أسعار الذهب العالمية تتباين مع ارتفاع عائد السندات وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس إذ كبحها ارتفاع عوائد سندات الخزانة قبل بيانات رئيسية عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة قد تؤثر على خارطة طريق مجلس الاحتياطي الفيدرالى لرفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1853.24 دولار للأوقية (الأونصة).

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تتراجع

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1854.70 دولار.

من المقرر أن تصدر بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة اليوم الخميس.

وقال مايكل لانجفورد المدير بشركة إيرجايد لاستشارات الشركات “يُبقي عدم اليقين الذهب حاليا ضمن نطاق ولكن الميل يتجه نحو الهبوط بشكل واضح منذ أبريل”، مضيفا أن المشكلة الرئيسية التي تواجه الذهب هي أنه لا يدر عائدا في بيئة تشهد ارتفاع سعر الفائدة.

وينتظر المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية الشهرية غدا الجمعة والتي قال البيت الأبيض إنه يتوقع أن تكون “مرتفعة”. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ معدل التضخم السنوي 8.3 %.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ترتفع

وتعززت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما حد من جاذبية المعدن الأصفر ذو العائد الصفري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 22.07 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.3 % إلى 1003.46 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.9 % إلى 1960.94 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع عند 1930.28 دولار أمس الأربعاء.

أسعار الذهب تتراجع خلال تعاملات أمس

وانخفضت أسعار الذهب أمس الأربعاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب صدور آخر بيانات عن التضخم قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى هذا الشهر المتعلق بالسياسة النقدية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1850.50 دولار للأوقية ، مبقيا على التحرك داخل نطاق ضيق نسبيا، بينما طرأ تغير طفيف على العقود الآجلة الأمريكية للذهب لتصل إلى 1853.40 دولار.

وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك “المعنويات مشوشة تماما وهذا يقود إلى ذلك التداول الجانبي”، مضيفا أن الذهب يحتاج إلى كسر حاجز 1870 دولار لكسب بعض الزخم الجديد.

محلل: التطورات في كل من عوائد الخزانة والدولار ليست مواتية (للذهب)

وأضاف “التطورات في كل من عوائد الخزانة والدولار ليست مواتية (للذهب) … لكن في مقابل ذلك، لدينا خفض البنك الدولي لتوقعات النمو العالمي لنضعه في الحسبان”.

كان البنك الدولي خفض يوم الثلاثاء توقعاته للنمو في عام 2022 بنحو الثلث وحذر من ارتفاع مخاطر الركود التضخمي، مما يوفر بعض الدعم للذهب باعتباره من الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة للقيمة.

في الوقت نفسه، قد توفر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية غدا الجمعة مؤشرات على ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالى سيستمر في سياسة رفع أسعار الفائدة.

ساعدت التوقعات برفع المجلس الاحتياطي الفيدرالى أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الشهر مؤشر الدولار على الارتفاع بنسبة 0.2 %، وأبقى عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من المستوى الرئيسي بنسبة 3%.