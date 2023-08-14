أسعار الذهب العالمية اليوم في العراق 14 أغسطس 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما هبطت أسعار الذهبخلال تعاملات اليوم الإثنين إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع بعدما ارتفع الدولار وعوائد السندات قبل النشر المرتقب هذا الأسبوع لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر يوليو، والذي قد يوفر مؤشرات من شأنها توجيه التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في المستقبل

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 80,573 دينار دينار (61.56 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,503 دينار (53.87 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,431 دينار (46.17 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,505,833 دينار (1,915 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 80,573,423 دينار ( 61,563 دولار).

سعر الذهب عالميا

هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع بعدما ارتفع الدولار وعوائد السندات قبل النشر المرتقب هذا الأسبوع لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر يوليو، والذي قد يوفر مؤشرات من شأنها توجيه التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في المستقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1912.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش وهو أدنى مستوى له منذ السابع من يوليو.