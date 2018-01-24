أسعار الذهب.. ارتفاع جديد يصعد بالمعدن الأصفر لأعلى مستوى فى تاريخه

عمر سالم



شهد سعر الذهب ارتفاعا جديدا بنحو 3 جنيهات للجرام فى متوسط اليوم ليصل لنحو 664 جنيها للجرام عيار 21 بدلاً من 661 جنيها بداية تعاملات اليوم.



وشهدت بعض محال الذهب توقف حركة البيع والشراء اليوم نتيجة ارتفاع اسعار الذهب لمستوى هو الأعلى فى تاريخ المعدن الأصفر، مسجلاً 664 جنيه لحين استقرار الاسعار.



وقال أحد أصحاب محال الذهب فى القليوبية لـ “المـال” إن سعر الذهب ارتفع بشكل جنوني ما سيؤثر سلباً على المبيعات وتوقف البعض عن الشراء نظراً لزيادة الأسعار.



وأضاف أن أغلب المواطنين ينتظرون انخفاض الأسعار مجدداً، وتوجه البعض للاستثمار فى الأراضى والعقار بدلاً من الذهب، كما أنه من الصعب الترقب بالأسعار سواء صعوداً أو هبوطاً نظراً لارتباط الأسعار بسعر الدولار عالمياً.



وقال مصدر مسئول فى شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار ١٨ سجل 568 جنيها ، فيما حقق عيار ٢٤ نحو 758 جنيها مقابل755 جنيها، وصعدت الاوقية لنحو 1353 دولارا بدلا من 1348 دولارا بداية اليوم، كما سجل الجنيه الذهب 5300 جنيه مقابل 5288 جنيها

