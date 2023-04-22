أسعار الذهب أول أيام عيد الفطر .. عيار 21 يخسر 10 جنيهات

انخفضت أسعار الذهب أول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 21-4-2023 بكافة المحال في سوق الصاغة على خلفية تراجع سعر الأوقية وخسارتها نحو 13 دولار بنهاية تداولات اليوم خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن وسط تذبذب في السعر عالميا.

وخسر الذهب في مصر اليوم نحو 10 جنيهات من قيمته؛ ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2375 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 2385 جنيها، غير شامل المصنعية ، بالتزامن مع انخفاض المعروض محليا .

سعر الذهب

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اول أيام عيد الفطر الجمعة 21-4-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2715 جنيها)

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب ان سعر جرام الذهب عيار 24 هبط بشكل ملحوظ ، ليسجل 2715 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2375 جنيها)

واضاف عضو شعبة الذهب ، هبط ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 رغم صعود اوقية الذهب عالميا ليبلغ 2375 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاعلي بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (2035 جنيهًا)

وانخفض ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 2035 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 80 جنيها من قيمته ويسجل نحو 19000 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 84165 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.715 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات بعد ارتفاعها ليعاود الهبوط ويسجل 1986 دولارا.