أسعار الذرة تهبط إلى قاع 32 شهرًا.. والقمح يتراجع لرابع جلسة على التوالي

سجلت أسعار العقود الآجلة للذرة هبوطا في شيكاجو اليوم الأربعاء إلى أقل مستوياتها منذ ديسمبر 2020، وسط استمرار تراجع الأسعار بفعل توقعات الإنتاج الوفير في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض القمح لرابع جلسة على التوالي، إذ نزل واحدا بالمئة إلى أقل مستوياته في شهرين ونصف، في حين استقر فول الصويا.

هبط عقد الذرة الأكثر نشاطا في مجلس شيكاجو للتجارة 0.3 % إلى 4.74 دولار وربع سنت للبوشل الساعة 0014 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020 عند 4.73 دولار ونصف سنت للبوشل في وقت سابق من الجلسة.

كما تراجع القمح 1% إلى 5.92 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل، بعد أن انخفض في وقت سابق من يوم الأربعاء إلى 5.91 دولار ونصف سنت، وهو أدنى مستوى منذ 31 مايو.

وانخفض فول الصويا ربع سنت إلى 13.05 دولار للبوشل.