أسعار الذرة المستوردة ترتفع 50 جنيهًا في الطن

ارتفعت أسعار خامات الأعلاف، ممثلة في الذرة المستوردة 50 جنيهًا في الطن، بالأسواق العالمية والمحلية، بينما استقرت الخامات الأخري مثل الردة “النخالة”، والصويا، وكسب الصويا، خلال الساعات الماضية.

وأكد تجار لـ”المال” أن أسعار الخامات فى السوق المحلية تشهد حالياً ارتفاعا ملحوظا، وسجلت أسعار الذرة البرازيلى والأرجنتينى صعودا بقيمة 50 جنيها، وسجل الطن 5400 جنيه مقابل 5350 جنيها، دون حساب تكلفة النقل، والذرة الأوكرانى 5300 مقابل 5250 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر كسب الصويا بروتين %46 مستقر عند 7700جنيه، دون احتساب تكلفة النقل، وبروتين %44 سجل 7550 جنيها، بينما استقر طن فول الصويا المستورد 11800 جنيه، فيما يبلغ سعر الطن المحلى 11300 جنيه.

أوضح التجار أن سعر كسب العباد المستورد نسبة بروتين %36 يصل إلى 6300 جنيه، وسجل طن الردة زيادة 4750 جنيها، بينما سجل طن الجلوتين المستورد 14500 جنيه.

وقال عمر السيد، تاجر أعلاف بالجيزة، إن سعر العلف في صعود مستمر خلال الموسم الجاري خاصة مع ارتفاع الذرة المكون الأساسى للعلف، خاصة وأن المحصول المحلى فى مرحلة الزراعة الآن.

وأضاف السيد أن ارتفاع أسعار مكونات ومستلزمات الأعلاف يرجع إلى قيام الصين بتخزين 20 مليون طن من خامات الأعلاف، مثل الصويا والذرة، لتحسين مستوى معيشة المواطنين لديها، والتحكم فى سعر العلف.

وقالت وكالة بلومبرج، إن أسعار فول الصويا والذرة ارتفعت إلى مستويات عالية لم يشهدها العالم منذ 8 سنوات بعد مكاسب حققتها، معللة السبب فى ارتفاع الأسعار بالتغيرات المناخية والطقس السيء الذى تسبب فى الجفاف فى عدد من البلدان المنتجة لفول الصويا، خاصة كندا، والولايات المتحدة، والبرازيل، والأرجنتين، وفرنسا.

شهدت أسعار علف الدواجن مؤخرا زيادة كبيرة بنحو 1000 جنيه عن الأسبوع الماضى، ليصل سعر الطن حاليا إلى 8400 جنيه.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، لـ “المال” إن ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن محليا تتراوح حاليا بين 8000 إلي 8400 جنيه، لا سيما مع الزيادة التى طرأت على أسعار الأعلاف فى البورصات العالمية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الأعلاف ينعكس على تكلفة تربية الدواجن، وبالتالى سعر البيع النهائى الذي يصل الي 30 جنيها للمستهلك حاليا .

وتستورد مصر %70 من خامات الأعلاف من الخارج مثل الذرة الصفراء، وفول الصويا، وغيرها من الأرجنتين والبرازيل، وأوكرانيا، بكميات كبيرة تصل إلى 8 ملايين طن سنويا.

وطبقا لبيانات وزارة الزراعة فإن إجمالى إنتاج الذرة فى مصر يصل إلى نحو 3 ملايين طن موزعة بين الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة.