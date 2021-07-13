أسعار الذرة المستوردة ترتفع 40 جنيهًا في الطن

ليسجل 5200 بدلًا من 5160 جنيهًا

ارتفع طن الذرة المستوردة برازيلي وأرجنتيني بقيمة 40 جنيهًا في الطن، ليسجل 5200 بدلًا من 5160 جنيهًا والذرة الأوكراني قفزت بنفس القيمة لتسجل 5140 جنيهًا فى الأسواق المحلية بدلا من5100 جنيه.

وأكد تجار لـ”المال” أن أسعار الخامات فى السوق المحلية تشهد حالياً زيادة طفيفة مع هدوء عمليات السحب قبل عيد الأضحي مع اجحام المتعاملين عن الشراء تحسبا لتقلب الاسعار في السوق بعد العيد، ويتم الاعتماد علي مكونات وخامات هذه المحاصيل في انتاج العلف بصورته النهائية.

وأشار التجار إلى أن سعر كسب الصويا بروتين 46% استقر عند 7800 جنيه، دون احتساب تكلفة النقل، وبروتين 44% سجل 7600 جنيه، بينما استقر طن فول الصويا المستورد 11100 جنيه، فيما يبلغ سعر الطن المحلى 10900 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر كسب العباد المستورد نسبة بروتين 36% يصل إلى 6300 جنيه، وسجل طن الردة زيادة 4700 جنيه، بينما سجل طن الجلوتين المستورد 14500 جنيه.

ويذكر إن أسعار فول الصويا والذرة ارتفعت إلى مستويات عالية لم يشهدها العالم منذ ثمانى سنوات بعد مكاسب حققتها ، معللة السبب فى ارتفاع الأسعار بالتغيرات المناخية والطقس السيئ الذى تسبب فى الجفاف فى عدد من البلدان المنتجة لفول الصويا خاصة كندا والولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وفرنسا.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، لـ “المال” إن تباين أسعار خامات العلف الحالي مؤقت نتيجة اقتراب عيد الأضحي ،مشيرا إلي أن أعلاف الدواجن محليا تتراوح حاليا بين 8000 إلى 8400 جنيه.

وتستورد مصر 70% من خامات الأعلاف من الخارج، مثل الذرة الصفراء وفول الصويا وغيرها من الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا بكميات كبيرة تصل إلى 8 ملايين طن سنويا.

وطبقًا لبيانات وزارة الزراعة فإن إجمالى إنتاج الذرة فى مصر يصل إلى نحو 3 ملايين طن موزعة بين الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة.