أسعار الذرة الصفراء اليوم في مصر

تراجعت أسعار الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي إلى 10800 جنيه للطن تسليم أرض الميناء مقابل 12 ألفا مطلع الشهر الجاري بتراجع 1200 جنيه طبقا لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية .

وكشف عبد العزيز السيد رئيس الشعبة لـ”المال” أن هناك انخفاضات للذرة خلال اليومين المقبلين حيث من الوارد أن تتراجع ألي 9200 جنيه خلال يوم السبت المقبل، مشيرا إلى أن هذة الاسعار لا تتضمن تكلفة النقل حيث يضاف إليها هامش سعري يدور حول 200 جنيه للطن.

سعر طن الذرة الصفراء

وفي سياق مواز واصلت أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي ارتفاعاتها ، وسجل طن الذرة الأوكراني والروماني 10000 جنيه في ميناء الوصول،والذرة البرازيلي والأرجنتيني 10200جنيه دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد عدد من التجار أن كسب الصويا بروتين 44% سجل 23 ألف جنيه، وبروتين 46% سجل 25 ألف جنيه، وبذور الصويا فول فات 29 ألف جنيه للمستورد و28500 جنيه للمحلي.

أسعار الذرة المستوردة

يذكر أن سعر الذرة المستوردة سجلت آخر أسعارها في الموانئ 11200 جنيه للطن البرازيلي أو الأرجنتيني في مطلع الشهر الجاري، بينما اقتربت أسعار بذور الصويا من حاجز الـ40 ألف جنيه نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم

وأكد السيد أن أسعار كسب الصويا قفزت بقيمة 100% نتيجة الظروف العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ومحليا والحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذه الأيام.

وكانت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية على الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

وأكدت رجب أنها تقوم بزيارات إلى محافظات البحيرة والدقهلية والغربية والإسماعيلية وشرق الإسماعيلية والقليوبية والنوبارية والمنيا وبنى سويف والفيوم للترويج لزراعة محاصيل الذرة الصفراء والفول الصويا وعباد الشمس والسمسم، وذلك لتوفير المواد الخام للزيوت والأعلاف، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمحاصيل الاستراتيجية، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من الزيوت الطبيعية وتقليل فاتورة الاستيراد.