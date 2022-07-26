أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم الثلاثاء 26-7-2022

سجلت أسعار الذرة الصفراء المستوردة تباينًا اليوم الثلاثاء 26-7-2022، إذ بلغ سعر الذرة الفرنسي في ميناء التصدير علي ظهر السفينة حوالي 6100 جنيه للطن (321 دولارًا تقريبا ) والذرة الرومانية 5935 جنيهًا تقريبًا.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء البلغارية سجلت 6220 جنيهًا، والذرة الروسية 5400 جنيه والذرة الأوكرانية 6060 جنيهًا والذرة الأمريكية 5600 جنيه والذرة البرازيلية 4975 جنيهًا والذرة الأرجنتينية 4920 جنيهًا.

واصلت أسعار خامات الأعلاف تباينها في السوق، وسجل سعر الذرة الصفراء 7640 جنيها للطن وطن الصويا 12 ألف جنيه بروتين 46 %.

وأكد عدد من التجار أن سعر مستخلص القطن 8700 جنيه، وطن الردة الخشنة 7200 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر العدس المجروش 9000 للطن وفول مجروش 8750 جنيها.

وبلغ سعر طن علف بادي “القاهرة للدواجن 11200 جنيه ، وعلف نامي 11120 جنيها وعلف ناهي 11100 جنيه وعلف بادي نامي 10750 جنيها للطن.

وسجل سعر طن علف بادي” نيوهوب “11700 جنيه، وعلف نامي 11650 جنيهًا وعلف ناهي 11600 جنيه.

وسجل سعر طن علف بادي”الفريد للأمن الغذائي ” 11750 جنيهًا وعلف نامي 11650 جنيهًا وعلف ناهي 11600 جنيه وعلف بادي نامي 11100 جنيه للطن.

واستقر سعر طن علف بادي “الإيمان عند ” 11150 جنيهًا وعلف نامي 11100 جنيه وعلف ناهي 10950 جنيهًا وعلف ناهي 10750 جنيهًا.

وبلغ سعر طن أعلاف بادي الوادي 11300 جنيه وعلف نامي 11200 جنيه وعلف ناهي 11100 جنيه.

وبلغ سعر طن علف بادي “السلطة” 11400 جنيه وعلف نامي 11325 جنيهًا وعلف ناهي 11225 جنيها وعلف بادي نامي 11000 جنيه.