أسعار الدينار الكويتي اليوم الخميس 16-1-2020 في البنوك المصرية

ينشر جريدة “المال” سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه فى البنوك المصرية، وأسعاره مقابل الدولار واليورو فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس 16-1-2020، ويسمح البنك المركزى المصرى للبنوك المحلية بتسعير العملات الأجنبية، بناءً على تحركاتها أمام الدولار، ومعطيات العرض والطلب.

وحقق سعر الدينار الكويتي تراجعًا بنحو 10.5% أمام الجنيه خلال عام 2019، وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية ليصل إلى 52.64 جنيه للشراء و52.98 للبيع، مقابل 58.85 جنيه للشراء و59.16 للبيع فى بداية العام الجاري.

وارتفع الكويتي 6 قروش للشراء مقابل العملة المحلية المصرية خلال الأسبوع المنقضي، مسجلًا 52.74 جنيه للشراء 53.10 للبيع بنهاية الأسبوع، مقابل 52.69 للشراء 53.12 للبيع في تعاملات يوم الأحد.

ويتم تسعير الدينار الكويتى أمام الجنيه بشكل يومى، وفقًا لمعادلة تستند الى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

وتبلغ الاستثمارات الكويتية فى مصر 4.7 مليار دولار عبر ما يزيد عن 1300 شركة، فى مجالات المالية والصناعية والزراعية، ويعمل فى مصر بنكان كويتيان، هما: بنك الكويت الوطنى والبنك الأهلى الكويتى.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 52.09 جنيه للشراء و53.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري 52.13 جنيه للشراء و52.69للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى مصر 52.02 جنيه للشراء و52.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنوك

سجل متوسط سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنوك، وفقًا لحسابات البنك المركزى المصرى 52.74 جنيه للشراء 53.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتى مقابل الدولار

بلغ سعر الدينار الكويتى أمام الدولار بالأسواق العالمية مستوى 3.29.

سعر الدينار الكويتى أمام الريال السعودى

يسجل الدينار الكويتى سعر 12.36 ريال سعودى وذلك بالأسواق العالمية.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية مطلع نوفمبر 2016 فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الدينار الكويتى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم، والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة