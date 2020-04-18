أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضي

تراجعت أسعار الدينار الكويتي، بصورة طفيفة أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقًا لمسح تجريه “بوابة المال” على أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنوك.

ويتم تسعير الدينار الكويتى أمام الجنيه بشكل يومى وفقا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الكويتية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

وأطلق البنك المركزى المصرى الحرية للبنوك المصرية في نوفمبر 2016 فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الدينار الكويتى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم، والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ، وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وجاءت أسعار الدينار الكويتي في نهاية تداولات سوق الصرف الأسبوعية أول أمس الخميس كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 51.18 جنيه للشراء و50.76 جنيه للبيع الدينار الكويتى . سعر الدينار الكويتى اليوم مقابل الجنيه المصرى

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري 49.90 جنيه للشراء و 50.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الكويت الوطنى

سجل سعر الدينار الكويتى فى البنك الكويت الوطنى 50.14 جنيه للشراء و 51.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي 50.04 جنيه للشراء و 51.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي 49.37 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات 48.79 جنيه للشراء و 50.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك عودة

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنك عودة 49.73 جنيهاً للشراء و 51.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الاهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الاهلي الكويتي 49.73 جنيهاً للشراء و 51.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم 50.45 جنيه للشراء و 51.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد 48.86 جنيه للشراء و 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 48.08 جنيه للشراء و 50.76 جنيه للبيع.

ويكثر الطلب من جانب المصريين على السفر للعمل بدولة الكويت نظرًا لقيمة الدينار الكويتى المرتفعة أمام الجنيه، ووفقًا للإحصائيات فإن عدد العاملين من المصريين بالدولة الخليجية يتجاوز 230 ألفا وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.