أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه الاثنين 15-6-2020 في مصر

تراجعت أسعار الدينار الكويتي بصورة طفيفة أمام الجنيه فى بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الاثنين 15-6-2020، وفقًا لمسحٍ تُجريه “بوابة المال” على أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنوك.

ويتم تسعير الدينار الكويتى أمام الجنيه بشكل يومي وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الكويتية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

وأطلق البنك المركزى المصرى الحرية للبنوك المصرية فى نوفمبر 2016 فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الدينار الكويتى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم، والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ، وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 50.67 جنيه للشراء، و52.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار فى البنك الأهلي المصري 50.67 جنيه للشراء، و52.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 51.43 جنيه للشراء، و52.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي 50 جنيهًا للشراء، و52.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي 50.72 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات 50.12 جنيه للشراء، و51.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده 51.64 جنيه للشراء، و52.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتي 51.96 جنيه للشراء، و52.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم 52.40 جنيه للشراء، و52.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد 48.18 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 49.96 جنيه للشراء، و52.76 جنيه للبيع.

وخفض بنك الكويت المركزي سعر العائد بمقدار 0.25% لتصل إلى 2.5%.

ويكثر الطلب من جانب المصريين على السفر للعمل بدولة الكويت نظرا لقيمة الدينار الكويتى المرتفعة أمام الجنيه، ووفقًا للإحصائيات فإن عدد العاملين من المصريين بالدولة الخليجية يتجاوز 230 ألفًا، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.