أسعار الدينار الكويتى اليوم الأحد 26-1-2020 فى مصر

بدأت أسعار الدينار الكويتى ، تداولاتها الأسبوع الحالى بتراجع طفيف أمام الجنيه المصرى بقيمة 5 قروش ، وبنحو 11.7% منذ بداية عام 2019 ، وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية ليصل الى 51.77 جنيه للشراء و 52.22 جنيه للبيع حاليا مقابل 58.8592 جنيه للشراء و 59.1605 للبيع مطلع العام الماضى .

وترصد بوابة “المال” فى التقرير التالى أسعار تداولات الدينار الكويتى أمام الجنيه فى البنوك المحلية ، وكذلك أسعاره مقابل الدولار واليورو فى الأسواق العالمية ، اليوم الأحد 26-1-2020.

أسعار الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 51.61 جنيه للشراء، و52.20 للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 51.67جنيه للشراء، و52.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى مصر 51.51 جنيه للشراء، و52.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتى بالبنك المصرى الخليجى

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي 51.53 جنيه للشراء و52.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتى مقابل الدولار

بلغ سعر الدينار الكويتى أمام الدولار بالأسواق العالمية مستوى 3.29.

سعر الدينار الكويتى أمام الريال السعودى

يسجل الدينار الكويتى سعر 12.36 ريال سعودى وذلك بالأسواق العالمية.

تتحدد أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنوك المصرية وفقا لمعادلة سعرية تأخذ فى اعتبارها التحرك اليومى للعملة الكويتية أمام الدولار فى الأسواق العالمية

يذكر أن البنك المركزى المصرى، أطلق الحرية للبنوك المصرية مطلع نوفمبر 2016 فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، منها الدينار الكويتى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ، وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

ويكثر الطلب من جانب المصريين على السفر للعمل بدولة الكويت نظرًا لقيمة الدينار الكويتى المرتفعة أمام الجنيه، ووفقاً للإحصائيات فإن عدد العاملين من المصريين بالدولة الخليجية يتجاوز 230 ألفًا وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتبلغ الاستثمارات الكويتية فى مصر 4.7 مليار دولار عبر ما يزيد على 1300 شركة فى مجالات المالية والصناعية والزراعية ، كما يعمل فى مصر بنكان كويتيان، هما: بنك الكويت الوطنى والبنك الأهلى الكويتى .