أسعار الديك الرومي في الأسواق تزامنا مع احتفالات الكريسماس

كشف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، استقرار أسعار الديك الرومي الحى فى المزرعة بين 252 و504 جنيهات – وفقًا لوزنه – على مدار الأيام الماضية، بعد أن شهد ارتفاعًا بنحو 10 جنيهات مطلع ديسمبر الحالى تزامنا مع احتفالات أعياد الكريسماس.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ «المال»، إن سعر الكيلو الحى من الديك الرومي سجل 42 جنيهًا فى المزرعة منذ بداية ديسمبر وحتى الآن، لافتًا إلى أن وزن الديك الرومى يتراوح بين 6 و12 كيلو جرامًا.

وأوضح ربيع محمد، صاحب متجر دواجن بمنطقة الهرم لـ «المال»، أن أسعار كيلو الديك الرومى للمستهلك تبدأ من 50 جنيهًا للديك الأبيض، و65 جنيهًا للديك البلدى.

يشار إلى أن مصر تعتمد على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق.

أسعار الديك البلدي

ودارت أسعار الديك البلدى حول 42 و47 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، بحسب تصريحات ربيع محمد، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه.

وسجلت صادرات مصر من منتجات الدواجن نحو 6.8 مليون دولار قبل توقف التصدير فى 2006.

أسعار البط

وتراوحت أسعار كيلو البط للمستهلك بين 55 و60 جنيهًا بالسوق المحلية، وفق صاحب متجر الدواجن، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الأوز