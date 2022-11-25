أسعار الديك الرومى اليوم الجمعة 25-11-2022 فى مصر

اختلفت أسعار الديك الرومى اليوم في السوق المحلية، وفقًا لوزن الديك الذي يتراوح بين 3 و6 كيلو للرومي البلدي، و6 و12 كيلو للرومي الأبيض.

وتبدأ أسعار الديك الرومي البلدى من 225 جنيهًا إلى 450 جنيهًا، بحسب تجار في منطقة الهرم، محسوبة على سعر 75 جنيهًا للكيلو الواحد للمستهلك، اليوم الجمعة، فى السوق المحلية.

وتتراوح أسعار الديك الرومي الأبيض بين 390 جنيهًا و780 جنيهًا محسوبة على سعر 65 جنيهًا للكيلو الواحد للمستهلك اليوم الجمعة فى السوق المحلية.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 39 و41 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، ويتراوح عدد المربّين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجي الدواجن.

أسعار البط اليوم

ودارت أسعار البط اليوم حول 50 و65 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.