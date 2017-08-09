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أسعار الدولار والعملات في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 9 أغسطس

متابعات: تقدم بوابة المال أسعار الدولار والعملات الأجنبية، كما أعلنها البنك الأهلي اليوم الأربعاء، 9 أغسطس. خر تحديث للأسعار بتاريخ : 09/08/2017 08:21:45 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء