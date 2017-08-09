أسعار الدولار والعملات في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 9 أغسطس

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تقدم بوابة المال أسعار الدولار والعملات الأجنبية، كما أعلنها البنك الأهلي اليوم الأربعاء، 9 أغسطس.
خر تحديث للأسعار بتاريخ : 09/08/2017 08:21:45
|العملة
|الكود
|سعر الشراء
|سعر البيع
|التحويلات/ سعر الشراء
|التحويلات/ سعر البيع
|دولار امريكى
|USD
|يورو
|EUR
|إسترليني
|GBP
|دولار كندي
|CAD
|كرونا دنماركي
|DKK
|كرونا نرويجي
|NOK
|كرونا سويدى
|SEK
|فرنك سويسرى
|CHF
|ين 100
|JPY
|دولار إسترالي
|AUD
|دينار كويتي
|KWD
|ريال سعودي
|SAR
|درهم إماراتي
|AED
|دينار بحريني
|BAD
|ريال عماني
|OMR
|ريال قطري
|QTR
|دينار إردني
|JOD