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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم 20 أغسطس

متابعات:تقدم بوابة المال سعر الدولار، كما أعلنها البنك الأهلي، اليوم الأحد 20 أغسطس.أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 20/08/2017 09:23:57 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع
20 أغسطس، 2017 20 أغسطس، 2017

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متابعات:

تقدم بوابة المال سعر الدولار، كما أعلنها البنك الأهلي، اليوم الأحد 20 أغسطس.

أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 20/08/2017 09:23:57

العملةالكودسعر الشراءسعر البيعالتحويلات/ سعر الشراءالتحويلات/ سعر البيع
دولار امريكىUSD
يوروEUR
إسترلينيGBP
دولار كنديCAD
كرونا دنماركيDKK
كرونا نرويجيNOK
كرونا سويدىSEK
فرنك سويسرىCHF
ين 100JPY
دولار إستراليAUD
دينار كويتيKWD
ريال سعوديSAR
درهم إماراتيAED
دينار بحرينيBAD
ريال عمانيOMR
ريال قطريQTR
دينار إردنيJOD

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