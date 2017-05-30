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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 30 مايو

متابعات: تقدم بوابة المال آخر أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء، 30 مايو، 2017. أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 30/05/2017 09:18:23 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر ا