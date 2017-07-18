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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 18 يوليو

متابعات:تقدم بوابة المال أسعار الدولار والعملات الأجبية أمام الجنيه، كما أعلنه البنك الأهلي، اليوم الثلاثاء، 18 يوليو.أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 18/07/2017 08:08:17 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء