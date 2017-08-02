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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 2 أغسطس

متابعات:تقدم بوابة أسعار الدولار والعملات كما أعلنها البنك الأهلي اليوم الأربعاء 2 أغسطس.أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 02/08/2017 08:08:01 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر ال