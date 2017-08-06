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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الأحد 6 أغسطس

متابعات: تقدم بوابة المال أسعار الدولار والعملات الأجنبية، كما أعلنها البنك الأهلي اليوم الأحد 6 أغسطس. أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 06/08/2017 09:02:35 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء الت