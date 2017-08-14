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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الإثنين 14 أغسطس

متابعات: تقدم بوابة المال أسعار الدولار، في البنك الأهلي اليوم الإثنين، 14 أغسطس. أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 14/08/2017 08:31:01 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع