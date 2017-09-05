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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

متابعات: تقدم بوابة المال أسعار الدولار في البنك الاهلي صباح اليوم الثلاثاء، 5 سبتمبر. أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 05/09/2017 08:15:41 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع