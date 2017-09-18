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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الإثنين 18 سبتمبر

متابعات:تقدم بوابة المال أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الإثنين، 18 سبتمبر.أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 18/09/2017 08:22:27 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع
18 سبتمبر، 2017 18 سبتمبر، 2017

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متابعات:

تقدم بوابة المال أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الإثنين، 18 سبتمبر.

أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 18/09/2017 08:22:27

العملةالكودسعر الشراءسعر البيعالتحويلات/ سعر الشراءالتحويلات/ سعر البيع
دولار امريكىUSD
يوروEUR
إسترلينيGBP
دولار كنديCAD
كرونا دنماركيDKK
كرونا نرويجيNOK
كرونا سويدىSEK
فرنك سويسرىCHF
ين 100JPY
دولار إستراليAUD
دينار كويتيKWD
ريال سعوديSAR
درهم إماراتيAED
دينار بحرينيBAD
ريال عمانيOMR
ريال قطريQTR
دينار إردنيJOD

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