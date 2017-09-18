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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الإثنين 18 سبتمبر

متابعات:تقدم بوابة المال أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الإثنين، 18 سبتمبر.أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 18/09/2017 08:22:27 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع