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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر

متابعات:تقدم بوابة المال أسعار الدولار في البنك الأهلي، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر.أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 19/09/2017 08:23:50 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع