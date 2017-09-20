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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 20 سبتمبر

متابعات:تقدم بوابة المال أسعار الدولار كما أعلنها البنك الأهلي اليوم الأربعاء، 20 سبتمبر.أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 20/09/2017 08:17:48 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر ا