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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الأحد 8 أكتوبر

متابعات:تقدم بوابة المال أسعار الدولار والعملات الأجنبية كما أعلنها البنك الأهلي اليوم الأحد، 8 أكتوبر.أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 08/10/2017 08:14:20 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء ال