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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر

متابعات: تقدم بوابة المال أسعار الدولار والعملات الأجنبية، كما أعلنها البنك الأهلي اليوم الثلاثاء،14 نوفمبر. أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 14/11/2017 08:10:21 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء