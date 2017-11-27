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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الإثنين 27 نوفمبر

متابعات:تقدم باوبة المال أسعار الدولار والعملات في البنك الأهلي اليوم الإثنين 27 نوفمبر.أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 27/11/2017 08:13:39 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر ال